Сегодня во многих районах Крыма произошли аварийные отключения света, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

По данным СМИ, частично обесточены Ялта, Евпатория, Алушта, Симферополь. Как сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, отключение электроэнергии связано с аномально жаркой погодой.

"Аварии связаны прежде всего с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования", - говорится в сообщении.

В Крыму после взрыва горит газораспределительный узел

Как отметил оккупационный чиновник, самая сложная ситуация в Алуште и прилегающих районах городского округа. Там после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети.

Напомним, ранее в Севастополе из-за стихии, которая обрушилась на город в ночь на 15 июня, ряд улиц остался без электричества.