В Одесской области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов: ему грозит пожизненное заключение

В Измаиле Одесской области во время проверки документов водитель мопеда открыл огонь по правоохранителям, смертельно ранив одного из них. Нападавшего, который также получил ранения в ответ, госпитализировали и задержали. Ему грозит пожизненное заключение, сообщили в Национальной полиции, передает УНН.

Трагическое событие произошло сегодня около 18:00 в городе Измаил. Предварительно установлено, что на окраине Измаила сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских. В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего