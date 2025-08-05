В Одесской области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов: ему грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
В Измаиле водитель мопеда открыл огонь по полицейским во время проверки документов, смертельно ранив одного. Злоумышленник задержан, ему грозит пожизненное заключение.
В Измаиле Одесской области во время проверки документов водитель мопеда открыл огонь по правоохранителям, смертельно ранив одного из них. Нападавшего, который также получил ранения в ответ, госпитализировали и задержали. Ему грозит пожизненное заключение, сообщили в Национальной полиции, передает УНН.
Трагическое событие произошло сегодня около 18:00 в городе Измаил. Предварительно установлено, что на окраине Измаила сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских. В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего
Правоохранители также добавили, что обоих пострадавших госпитализировали, но к сожалению, "старший лейтенант полиции скончался в больнице".
Злоумышленник с огнестрельными ранениями сейчас находится в больнице и считается задержанным. Следователи полиции начали уголовное производство по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
"Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - добавили в полиции.
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