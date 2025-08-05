На Одещині чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів: йому загрожує довічне

В Ізмаїлі на Одещині під час перевірки документів водій мопеда відкрив вогонь по правоохоронцях, смертельно поранивши одного з них. Нападника, який також отримав поранення у відповідь, госпіталізували та затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення, повідомили в Національній поліції, передає УНН.

Трагічна подія сталася сьогодні близько 18:00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника