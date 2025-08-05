На Одещині чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів: йому загрожує довічне
Київ • УНН
В Ізмаїлі водій мопеда відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, смертельно поранивши одного. Зловмисника затримано, йому загрожує довічне ув'язнення.
В Ізмаїлі на Одещині під час перевірки документів водій мопеда відкрив вогонь по правоохоронцях, смертельно поранивши одного з них. Нападника, який також отримав поранення у відповідь, госпіталізували та затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення, повідомили в Національній поліції, передає УНН.
Трагічна подія сталася сьогодні близько 18:00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника
Правоохоронці також додали, що обох постраждали госпіталізували, але на жаль, "старший лейтенант поліції помер у лікарні".
Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні і вважається затриманим. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу.
"Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", - додали в поліції.
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