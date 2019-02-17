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В ОБСЕ вновь выразили сожаление о недопущенных в Украину наблюдателях из РФ

В ОБСЕ вновь выразили сожаление о недопущенных в Украину наблюдателях из РФ

Киев  •  УНН

 • 9323 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, в украинском законодательстве определена как государство-агрессор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ, во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Брюсселе, государства-участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из других государств-участников.

“Я и дальше убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и потому не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа”, — приводит слова Лайчака пресс-служба организации.

По словам Лайчака, в ОБСЕ рассчитывают на “конструктивное сотрудничество” Киева с этой организацией.

Он также добавил, что намерен обсудить положение в Украине и вокруг нее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Москве.

Сам Павел Климкин еще не комментировал нынешних слов Лайчака.

Як кажуть, у неділю ввечері не варто вести надто довгі та серйозні розмови, тому сьогодні у Брюсселі з моїм словацьким колегою @MiroslavLajcak говоримо про головне @Slovakia_OSCE pic.twitter.com/Kp6Ibg3Wl2

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 лютого 2019 р.

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Но за несколько часов до их встречи украинский министр написал в фейсбуке: “Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности”.

Встреча Лайчака и Климкина состоялась накануне обсуждения положения в Украине на Совете ЕС по иностранным делам, который состоится в Брюсселе 18 февраля.

По сообщению МИД Украины, в тот же день, 18 февраля, в рамках рабочего визита в Брюссель Павел Климкин примет участие в неформальной министерской встречи в формате “Друзья Украины в ЕС + Украина”, которая состоится по инициативе министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсен. Эта встреча состоится перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 18 февраля, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.

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“Целью неформального заседания” Друзья Украины в ЕС + Украина “является подготовка к содержательной дискуссии по Украине во время заседания Совета ЕС, направленной на консолидацию международной поддержки в контексте усиления санкционного давления на Россию с целью освобождения украинских моряков и политзаключенных, восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря и прекращения российской военной агрессии против Украины. Министры также обсудят вопросы оказания поддержки Приазовье, достигнутый Украиной прогресс в реализации ключевых реформ и совместные усилия для защиты целостности избирательных процессов в ЕС и Украиной в 2019 году”, - сообщили в украинском министерстве.

В ОБСЕ уже несколько раз призвали пересмотреть решение Украины о недопуске граждан России к наблюдению за выборами.

Павел Климкин в ответ в очередной раз заявил 8 февраля, что официальным наблюдателям от России как государства-агрессора “не место в наблюдении за выборами в стране, которая является жертвой такой агрессии”. “Даже пытаться предположить это политически, морально и юридически неправильно. Точка”, - написал Климкин в твиттере.

Так он отреагировал на предварительную беседу с Лайчаком тот же день, в ходе которой нынешний председатель ОБСЕ уже выражал сожаление по поводу решения Верховной Рады Украины запретить российским наблюдателям работать на президентских выборах, в том числе в составе миссии от ОБСЕ.

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Предыдущего дня, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому “официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лица, которые являются гражданами (подданными) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которой инициировано или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом”.

Несмотря на это и несмотря на предварительный отказ Киева аккредитовать наблюдателей-россиян в долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, в организации заявили, что снова подадут кандидатуры россиян в состав краткосрочной миссии.

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