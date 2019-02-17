Агресія проти України сприймається як драматичне кіно - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російську агресію проти України багато країн сприймають як драматичне кіно - з комфортної спостережної позиції. Про це заявив у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін за результатами відвідування Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє УНН.
"Російська агресія проти України ще досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке вони дивляться із своєї комфортної диванної реальності... Але хороша новина полягає у тому, що дедалі більше стає тих, хто усвідомлює, що далі так тривати не може - з Росією потрібно щось робити", - написав Клімкін.
За його словами, розуміння щодо небезпеки з боку Росії у світі все сильніше, проте що робити з нею - ніхто не знає.
"А поки, безпеки в цьому світі стає все менше, а безпекових форумів все більше. З такими темпами майбутній глобальний світ ризикує бути дуже злим", - резюмував міністр.
Він також наголосив, що для української дипломатії головним висновком з Мюнхену є готовність НАТО обговорювати значення України та її внесок у глобальну безпеку та стабільність.
Як повідомляв УНН, на Мюнхенські конференції з безпеки обговорили можливі механізми дій санкцій США на "Північний потік - 2".
У центрі німецького Мюнхена, де проходила міжнародна конференція з безпеки, провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів.
Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки, яка цього року тривала з 15 по 17 лютого, вважається найбільшим міжнародним форумом з питань безпеки. У конференції взяли участь близько 40 лідерів держав та очільників урядів і близько сотні міністрів.