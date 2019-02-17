Агрессия против Украины воспринимается как драматическое кино - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российскую агрессию против Украины многие страны вомпринимают как драматическое кино - с комфортной наблюдательного позиции. Об этом заявил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам посещения Мюнхенской безопасности конференции, сообщает УНН.
"Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности... Но хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может - с Россией нужно что-то делать", - написал Климкин.
По его словам, понимание об опасности со стороны России в мире все сильнее, однако что делать с ней - никто не знает.
"А пока, безопасности в этом мире становится все меньше, а безопасности форумов все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым", - резюмировал министр.
Он также отметил, что для украинской дипломатии главным выводом из Мюнхена является готовность НАТО обсуждать значение Украины и ее вклад в глобальную безопасность и стабильность.
Как сообщал УНН, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили возможные механизмы действий санкций США на "Северный поток - 2".
В центре немецкого Мюнхена, где проходила международная конференция по безопасности, провели акцию в поддержку украинцев, задержанных или заключенных в России по политическим мотивам.
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году проходила с 15 по 17 февраля, считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности. В конференции приняли участие около 40 глав государств и глав правительств и около сотни министров.