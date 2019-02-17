Агрессия против Украины воспринимается как драматическое кино - Климкин

"Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности... Но хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может - с Россией нужно что-то делать", - написал Климкин.

По его словам, понимание об опасности со стороны России в мире все сильнее, однако что делать с ней - никто не знает.

"А пока, безопасности в этом мире становится все меньше, а безопасности форумов все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым", - резюмировал министр.

Он также отметил, что для украинской дипломатии главным выводом из Мюнхена является готовность НАТО обсуждать значение Украины и ее вклад в глобальную безопасность и стабильность.

Как сообщал УНН, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили возможные механизмы действий санкций США на "Северный поток - 2".

В центре немецкого Мюнхена, где проходила международная конференция по безопасности, провели акцию в поддержку украинцев, задержанных или заключенных в России по политическим мотивам.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году проходила с 15 по 17 февраля, считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности. В конференции приняли участие около 40 глав государств и глав правительств и около сотни министров.