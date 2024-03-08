В МВД показали видео первых минут после обстрела Константиновки

Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году

В эпидемическом сезоне 2023-2024 годов со 2 октября по 3 марта гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, переболели 3,4 миллиона человек (9,6% населения Украины), что на 32,3% больше, чем в предыдущем сезоне, а умерли от этих болезней 854 человека.