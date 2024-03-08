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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МВД показали видео первых минут после обстрела Константиновки

В МВД показали видео первых минут после обстрела Константиновки

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:00  •  4403 просмотра

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Парамедики полиции оказали первую помощь 43-летнему мужчине и 76-летней женщине, которые пострадали в результате российского ракетного удара по Константиновке, который нанес ущерб жилым домам и объектам инфраструктуры.

Правоохранители обнародовали видео первых минут после обстрела Константиновки. На кадрах видно, как парамедики полиции помогали пострадавшим, передает УНН.

Детали

Вчера россия ударила по городу управляемой авиабомбой КАБ-500. В результате взрыва получили ранения двое гражданских жителей - 43-летний мужчина и 76-летняя женщина, их травмировало стеклом.

Первую помощь людям на месте оказали полицейские-парамедики.

Разрушениям подверглись 38 частных домов и два многоквартирных дома, медучреждение, котельная, пять гражданских авто, перебита электросеть.

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Война
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
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