У МВС показали відео перших хвилин після обстрілу Костянтинівки
Київ • УНН
Парамедики поліції надали першу допомогу 43-річному чоловікові та 76-річній жінці, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по Костянтинівці, що завдав шкоди житловим будинкам та об'єктам інфраструктури.
Правоохоронці оприлюднили відео перших хвилин після обстрілу Костянтинівки. На кадрах видно, як парамедики поліції допомагали постраждалим, передає УНН.
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Учора росія вдарила по місту керованою авіабомбою КАБ-500. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє цивільних мешканців – 43-річний чоловік і 76-річна жінка, їх травмувало склом.
Першу допомогу людям на місці надали поліцейські-парамедики.
Руйнувань зазнали 38 приватних осель і два багатоквартирні будинки, медзаклад, котельня, п'ять цивільних авто, перебито електромережу.
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