В минобороны рф заявили об атаке двух морских драконов на Крым

В российском минобороны заявили об атаке двух морских дронов на Крым в северо-западной части акватории Черного моря сегодня, 29 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

"Около 11.00 мск морской авиацией черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Как пишут "Крым Реалии", начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российская так называемая "власть" объясняет это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или учениями военных рф. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

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