В минобороны рф заявили об атаке двух морских драконов на Крым

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  26754 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  41952 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  100074 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  100046 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124415 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  119874 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  118243 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111144 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
28 мая 2024, 08:12  •  79303 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  77126 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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Минобороны рф заявило об атаке 2 морских дронов на Крым.

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В минобороны рф заявили об атаке двух морских драконов на Крым

В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос относительно Украины.

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В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы категорически выступают против предложенной народным депутатом Даниилом Гетманцевым идеи распределять бронь от мобилизации с помощью лотереи, считая ее несправедливой и непрозрачной.

Война •   •  26482 просмотра
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.

Новости Мира •   •  6263 просмотра
Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.

Новости Мира •   •  5969 просмотра
Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

В Броварах Киевской области на балконе 26-этажного здания вспыхнул пожар. Было эвакуировано 30 жителей, но пострадавших нет.

Криминал и ЧП •   •  6289 просмотра
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Соединенные Штаты подтвердили свое участие в предстоящем мирном саммите в Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.

политика •   •  7406 просмотра
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.

Война •   •  11020 просмотра
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в компании "Аттолло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, подозреваемых в "сером" экспорте зерна с терминала "Олимпекс".

Экономика •   •  41688 просмотра
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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

28 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 3 мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе 4-летний мальчик, а также был нанесен значительный ущерб жилым домам, инфраструктуре и гражданским объектам.

Война •   •  13124 просмотра
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей