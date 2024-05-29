У міноборони рф заявили про атаку двох морських дронів на Крим
Київ • УНН
міноборони рф заявило про атаку 2 морських дронів на Крим.
У російському міноборони заявили про атаку двох морських дронів на Крим у північно-західній частині акваторії Чорного моря сьогодні, 29 травня, передає УНН із посиланням на повідомлення МО рф у Telegram.
"Близько 11.00 мск морською авіацією чорноморського флоту в північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено та знищено два безекіпажних катери ВМС України, які слідували в напрямку Кримського півострова", - йдеться в повідомленні.
Як пишуть "Крим реалії", починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська так звана "влада" пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" або навчаннями військових рф. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.
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