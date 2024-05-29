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У міноборони рф заявили про атаку двох морських дронів на Крим

У міноборони рф заявили про атаку двох морських дронів на Крим

Київ • УНН

 • 34813 перегляди

міноборони рф заявило про атаку 2 морських дронів на Крим.

У російському міноборони заявили про атаку двох морських дронів на Крим у північно-західній частині акваторії Чорного моря сьогодні, 29 травня, передає УНН із посиланням на повідомлення МО рф у Telegram.

"Близько 11.00 мск морською авіацією чорноморського флоту в північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено та знищено два безекіпажних катери ВМС України, які слідували в напрямку Кримського півострова", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть "Крим реалії", починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська так звана "влада" пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" або навчаннями військових рф. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

Понад 800 солдатів російської армії поховали в окупованому Криму28.05.24, 10:23 • 17172 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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