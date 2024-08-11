В Минкульте призвали мэра Рима отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к мэру Рима и руководителю Римского оперного театра с призывом отменить выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Римской опере, которая публично поддерживает режим путина и аннексию Крыма, передает УНН со ссылкой на МКИП.

"Агрессор использует искусство как метод оправдания многочисленных военных преступлений, среди которых убийства гражданских украинцев, массированные и целенаправленные удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, учреждениям и памятникам культуры. Сотрудничество с художниками, которые являются носителями враждебных нарративов, недопустимо! Представителям культуры страны-агрессора не место на ведущих мировых сценах. Попытки способствовать россии в распространении имперских нарративов является попыткой нивелировать ужасы войны, легитимизируя российские преступления в Украине", - говорится в заявлении.

МКИП подчеркивает, что Украина высоко ценит поддержку, которую Италия оказывает нашему государству с первых дней полномасштабной войны на всех уровнях - от государственного до местного и гражданского. И они убеждены, что запланированные выступления российской певицы являются досадным недоразумением.

Анна Нетребко, которая публично поддерживает режим путина и аннексию Крыма, является носителем российской имперской идеологии и соучастницей преступлений россии. Мировое сообщество не должно допустить, чтобы российская пропаганда распространяла свое влияние на граждан цивилизованного общества, которое не принимает никаких проявлений агрессии.

Напомним

Ранее глава ОП Андрей Ермак призвал союзников не допустить возвращения российской оперной певицы Анны Нетребко на сцену Римской оперы.