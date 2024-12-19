В МИДе россии пригрозили из-за газового кризиса в Приднестровье

Парламент сепаратистского Приднестровья обратился к москве за помощью в решении проблем с поставками природного газа из-за окончания в конце декабря срока действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Представитель МИДа россии мария захарова заявила, что россия "будет защищать своих граждан и миротворцев" в Приднестровье, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

"россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в поселке Колбасна в Приднестровье, - сказала Захарова на брифинге и добавила, что любые действия, угрожающие им, москва будет рассматривать как нападение на россию.

Проевропейские лидеры Молдовы обвиняют москву в "газовом шантаже" в попытке дестабилизировать ситуацию. И Молдова, и Приднестровье объявили чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения поставок газа через Украину. Премьер-министр Дорин Речан заявил, что российский диктатор владимир путин "хочет оставить население Приднестровья без газа", чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове".

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Спикер парламента Приднестровья Александр Коршунов заявил, что обращение было направлено в кремль и в обе палаты российского парламента с целью заключения нового соглашения, обеспечивающего дальнейшие поставки российского газа через Украину. По его словам, правительство Молдовы также должно принять меры для достижения соглашения.

Молдова провела переговоры с российской государственной газовой компанией "Газпром" по вопросу обеспечения поставок российского газа и предложила поставлять его через Турцию, Болгарию и Румынию. Никаких договоренностей достигнуто не было.

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Молдова считает поставки жизненно необходимыми для предотвращения чрезвычайной гуманитарной ситуации в Приднестровье и обеспечения непрерывной работы в анклаве тепловой станции, которая обеспечивает большую часть электроэнергии в районах Молдовы, находящихся под контролем правительства.

На этой неделе центральное правительство отклонило предложение Приднестровья выпустить совместное обращение к москве, заявив, что такой шаг будет равносилен фактическому признанию сепаратистского анклава. Он не имеет международного признания.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, выступая по телевидению в среду, сказал, что власти рассмотрят возможность поставок газа в Приднестровье, закупаемого в других странах, но это окажется более дорогим.