В МАГАТЭ зафиксировали еще один обстрел территории оккупированной ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ зафиксировали еще один удар беспилотников по территории оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. На этот раз угрозы для ядерного объекта не было. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МАГАТЭ в соцсети X.

Детали

Аналитики подчеркивают, что на этот раз удар беспилотника не представлял угрозу для ядерного объекта, но это в очередной раз подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию на ЗАЭС.

МАГАТЭ сообщило ЗАЭС о сегодняшней атаке беспилотников на прилегающий к площадке учебный центр ЗАЭС. Сообщения о взрыве согласуются с наблюдениями группы МАГАТЭ - говорится в заметке.

Дополнение

Ранее российские пропагандисты сообщили о новом ударе беспилотником по территории ЗАЭС. Как заявили оккупанты, дрон попал в крышу корпуса тренажерного центра, пострадавших нет.

Оккупанты в очередной раз заявили, что удар якобы осуществили украинские военные.

Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Напомним

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции, где накануне МАГАТЭ зафиксировало падение боевых БПЛА. Белый дом призывает Россию не играть в опасные игры и взамен передать управление АЭС Украине.

