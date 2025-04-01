В Литве найден мертвым четвертый пропавший американский солдат

Четвертый американский солдат, пропавший на учениях в Литве, найден мертвым. Сообщение об этом появилось на сайте командования армии США в Европе и Африке, передает УНН.

Детали

Четвертый солдат армии США, назначенный в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым недалеко от Пабраде, Литва, днем ​​1 апреля. Личность солдата не разглашается до подтверждения уведомления ближайших родственников.

Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат. Я не могу достаточно выразить словами о поддержке, которую оказали нам наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они, наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками - и нашими собственными моряками, летчиками и экспертами из Инженерного корпуса - позволили нам найти и вернуть домой наших солдат. Это трагическое событие, но оно подтверждает, что значит иметь союзников и друзей - сказал генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке.

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Рано утром 25 марта четверо солдат пропали без вести. Первые три солдата и их бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules были извлечены из торфяного болота ранним утром 31 марта.

"Эта неделя была разрушительной. Сегодня наши сердца несут бремя невыносимой боли из-за потери нашего последнего солдата Dogface", — сказал генерал-майор Кристофер Норри, командующий 3-й пехотной дивизией. "Хотя мы получили некоторое облегчение, мир без них стал темнее".

Солдат был найден после поисков сотнями спасателей из армии США, ВМС США, литовских вооруженных сил, польских вооруженных сил, эстонских вооруженных сил и многих других подразделений литовского правительства и гражданских агентств.

"Мы невероятно рады, что смогли ... принести облегчение всем семьям, друзьям и товарищам по команде наших солдат", — сказал генерал-майор Кертис Тейлор, командующий 1-й бронетанковой дивизией. "Мы не можем достаточно поблагодарить наших союзников и сослуживцев, особенно литовцев, которые не жалели ресурсов для поддержки этой миссии. Вместе мы выполнили наше обещание никогда не оставлять павших товарищей".

В Литве найдены погибшими трое американских солдат, ранее пропавших без вести

В течение семи дней объединенная и совместная команда работала день и ночь, чтобы найти солдат.

"... мы продолжим оплакивать их потерю, работая над тем, чтобы быстро вернуть наших солдат Dog Face домой к их семьям", — сказал генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командующий генералом V корпуса. "Было действительно удивительно ... наблюдать, как невероятная команда ... из разных командований, стран и континентов объединяется и делает все, чтобы спасти наших солдат. Спасибо вам, Литва, Польша, Эстония, ВМС США и Инженерный корпус армии. Мы вечно благодарны".

Армия США расследует причину трагедии. Обновления будут предоставляться по мере поступления новой информации.

"Мы продолжаем поддерживать семьи и близких в это невероятно трудное время", — сказал Норри. "Теперь пришло время вернуть их домой".

Напомним

Как сообщал УНН, на полигоне Пабраде в Литве продолжаются поиски пропавших без вести американских солдат. Несколько дней назад был обнаружен погруженным в водоем бронированный автомобиль M88 Hercules, на котором ранее передвигались военнослужащие США.