У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

Четвертий американський солдат, який зник на навчаннях у Литві, знайдений мертвим. Повідомлення про це з'явилося на сайті командування армії США в Європі та Африці, передає УНН.

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Четвертий солдат армії США, призначений до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії, був знайдений мертвим неподалік Пабраде, Литва, вдень 1 квітня. Особу солдата не розголошують до підтвердження повідомлення найближчих родичів.

Перш за все, ми висловлюємо співчуття близьким наших солдатів. Я не можу достатньо висловити словами про підтримку, яку надали нам наші литовські союзники. Ми спиралися на них, і вони, поряд з нашими польськими та естонськими союзниками - і нашими власними моряками, льотчиками та експертами з Інженерного корпусу - дозволили нам знайти і повернути додому наших солдатів. Це трагічна подія, але вона підтверджує, що означає мати союзників і друзів - сказав генерал Крістофер Донахью, командувач армії США в Європі та Африці.

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Рано вранці 25 березня четверо солдатів зникли безвісти. Перші три солдати та їх броньована ремонтно-евакуаційна машина M88A2 Hercules були витягнуті з торф'яного болота рано вранці 31 березня.

"Цей тиждень був руйнівним. Сьогодні наші серця несуть тягар нестерпного болю через втрату нашого останнього солдата Dogface", — сказав генерал-майор Крістофер Норрі, командувач 3-ї піхотної дивізії. "Хоча ми отримали деяке полегшення, світ без них став темнішим".

Солдат був знайдений після пошуків сотнями рятувальників з армії США, ВМС США, литовських збройних сил, польських збройних сил, естонських збройних сил і багатьох інших підрозділів литовського уряду і цивільних агентств.

"Ми неймовірно раді, що змогли ... принести полегшення всім сім'ям, друзям і товаришам по команді наших солдатів", — сказав генерал-майор Кертіс Тейлор, командувач 1-ї бронетанкової дивізії. "Ми не можемо достатньо подякувати нашим союзникам і товаришам по службі, особливо литовцям, які не шкодували ресурсів для підтримки цієї місії. Разом ми виконали нашу обіцянку ніколи не залишати полеглих товаришів".

У Литві знайдено загиблими трьох американських солдатів, які раніше зникли безвісти

Протягом семи днів об'єднана і спільна команда працювала день і ніч, щоб знайти солдатів.

"... ми продовжимо оплакувати їх втрату, працюючи над тим, щоб швидко повернути наших солдатів Dog Face додому до їхніх родин", - сказав генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командувач генералом V корпусу. "Було дійсно дивовижно ... спостерігати, як неймовірна команда ... з різних командувань, країн і континентів об'єднується і робить все, щоб врятувати наших солдатів. Дякуємо вам, Литва, Польща, Естонія, ВМС США та Інженерний корпус армії. Ми вічно вдячні".

Армія США розслідує причину трагедії. Оновлення будуть надаватися в міру надходження нової інформації.

"Ми продовжуємо підтримувати сім'ї та близьких у цей неймовірно важкий час", - сказав Норрі. "Тепер прийшов час повернути їх додому".

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, на полігоні Пабраде в Литві тривають пошуки зниклих безвісти американських солдатів. Кілька днів тому було виявлено зануреним у водойму броньований автомобіль M88 Hercules, на якому раніше пересувалися військовослужбовці США.