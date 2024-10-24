В Купянске количество пострадавших от авиаудара рф возросло до 9: полиция показала последствия
Киев • УНН
В результате авиаудара по Купянску в Харьковской области пострадало 9 человек в возрасте от 40 до 71 года. Четверо госпитализированы, один в тяжелом состоянии, трое - в среднем.
В Харьковской области в результате авиаудара российских войск по Купянску пострадали 9 человек, один - в тяжелом состоянии, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших в результате авиаудара по Купянску возросло до 9. Травмированные в возрасте от 40 до 71 года. Четыре человека госпитализированы. Среди них один человек в тяжелом состоянии, трое - в среднем
В Купянске данные о жертвах не подтвердились, из-за атаки рф пострадали 4 человека - ОВА24 октября 2024, 08:11 • 10623 просмотра