У Куп'янську кількість постраждалих від авіаудару рф зросла до 9: поліція показала наслідки
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару по Куп'янську в Харківській області постраждало 9 людей віком від 40 до 71 року. Четверо госпіталізовані, один у важкому стані, троє - в середньому.
У Харківській області внаслідок авіаудару російських військ по Куп'янську постраждало 9 людей, один - у тяжкому стані, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп‘янську зросла до 9. Травмовані віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє — в середньому
У Куп'янську дані про жертви не підтвердилися, через атаку рф постраждали 4 людей - ОВА24.10.24, 11:11 • 19355 переглядiв