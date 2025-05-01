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В Киевской области дроны повредили дома, произошли пожары в трех районах

Киев • УНН

 • 2908 просмотра

1 мая россия атаковала Киевскую область дронами, повреждено 11 домов. В Бориспольском, Вышгородском и Броварском районах произошли пожары, но обошлось без жертв.

В Киевской области дроны повредили дома, произошли пожары в трех районах

В четверг, 1 мая, российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотными летательными аппаратами, в результате чего были повреждены дома местных жителей. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, по состоянию на 8:50 в Бориспольском районе произошло возгорание кровли частного дома и хозяйственной постройки. Взрывная волна повредила 11 частных домов, также горела лесная подстилка.

В Вышгородском районе горел камыш в двух очагах, пожар тушили спасатели.

В Броварском районе горели хозяйственная постройка и гаражное помещение. Также был поврежден автомобиль, пожар потушили.

Информация о пострадавших в полицию не поступала. Об ударе по частному дому в Киевской области сообщили и в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сумели оперативно потушить пожар, погибших и пострадавших нет.

Напомним

Ночью 1 мая 2025 года россияне атаковали Украину 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М" и 170 ударными БПЛА. Было сбито 74 "Шахеда", 68 из них не достигли целей.

Евгений Устименко

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