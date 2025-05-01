На Київщині дрони пошкодили будинки, сталися пожежі у трьох районах
Київ • УНН
1 травня росія атакувала Київщину дронами, пошкоджено 11 будинків. У Бориспільському, Вишгородському та Броварському районах сталися пожежі, але обійшлося без жертв.
У четвер, 1 травня, російські окупанти атакували Київщину безпілотними літальними апаратами, внаслідок чого були пошкоджені будинки місцевих жителів. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Київській області, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, станом на 8:50 у Бориспільському районі сталося загоряння покрівлі приватного будинку та господарської споруди. Вибухова хвиля пошкодила 11 приватних осель, також горіла лісова підстилка.
У Вишгородському районі горів очерет у двох осередках, пожежу гасили рятувальники.
У Броварському районі горіли господарська будівля та гаражне приміщення. Також був пошкоджений автомобіль, пожежу загасили.
Інформація про постраждалих до поліції не надходила. Про удар по приватному будинку на Київщині повідомили і в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники зуміли оперативно погасити пожежу, загиблих і постраждалих нема.
Нагадаємо
Уночі 1 травня 2025 року росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 170 ударними БПЛА. Було збито 74 "Шахеди", 68 з них не досягли цілей.