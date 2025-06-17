В Киевской области 18 июня объявлено Днем траура из-за массированного удара рф по столице

В Киевской области среда, 18 июня, объявлена днем траура в память о жертвах масштабной ракетно-дроновой атаки российских захватчиков на Киев. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.

В Киевской области 18 июня объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки на Киев. В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены любые развлекательные мероприятия

Глава ОВА напомнил, что этой ночью российские захватчики били по городу, жители которого спали. Удар был нанесен по домам с гражданскими людьми.

Он добавил, что в своих пропагандистских новостях страна-террорист называет жилые дома "военными объектами". Более 100 человек пострадали, есть погибшие. На месте продолжают работать спасатели.

Столица Украины в дыму от пожаров. После страшной ночи на руинах дома родители молятся, чтобы сын был жив. Это наша реальность. Агрессор должен ответить за каждую отнятую или искалеченную жизнь. Реальное противодействие должно стать обязанностью каждого, кто называет себя частью цивилизованного мира. Молчание или попытки "понять россию" — это уже соучастие в преступлении