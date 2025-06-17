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В Киевской области 18 июня объявлено Днем траура из-за массированного удара рф по столице

Киев • УНН

 • 876 просмотра

В Киевской области 18 июня объявлено днем траура в связи с ракетной атакой на Киев. В ночь на 17 июня рф атаковала Украину дронами и ракетами, есть погибшие и раненые.

В Киевской области 18 июня объявлено Днем траура из-за массированного удара рф по столице

В Киевской области среда, 18 июня, объявлена днем траура в память о жертвах масштабной ракетно-дроновой атаки российских захватчиков на Киев. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.

В Киевской области 18 июня объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки на Киев. В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены любые развлекательные мероприятия 

- сообщил Калашник.

Глава ОВА напомнил, что этой ночью российские захватчики били по городу, жители которого спали. Удар был нанесен по домам с гражданскими людьми.

Он добавил, что в своих пропагандистских новостях страна-террорист называет жилые дома "военными объектами". Более 100 человек пострадали, есть погибшие. На месте продолжают работать спасатели.

Столица Украины в дыму от пожаров. После страшной ночи на руинах дома родители молятся, чтобы сын был жив. Это наша реальность. Агрессор должен ответить за каждую отнятую или искалеченную жизнь. Реальное противодействие должно стать обязанностью каждого, кто называет себя частью цивилизованного мира. Молчание или попытки "понять россию" — это уже соучастие в преступлении 

- подчеркнул Калашник.

Глава ОВА также выразил соболезнования семьям погибших.

Мы вместе с вами в вашей боли. Склоняем головы в память о невинно убитых украинцах 

- написал Калашник.

Дополнение

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киеве в жилой дом, который очень сильно пострадал, попала ракета Х-101.

В ночь на 17 июня рф атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Х-101
Киевская область
Украина
Киев
Tesla
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