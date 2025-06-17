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У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби через масований удар рф по столиці

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

У Київській області 18 червня оголошено днем жалоби у зв'язку з ракетною атакою на Київ. У ніч на 17 червня рф атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі і поранені.

У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби через масований удар рф по столиці

У Київській області середа, 18 червня, оголошена днем жалоби в пам'ять про жертв масштабної ракетно-дронової атаки російських загарбників на Київ. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки на Київ. У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи 

- повідомив Калашник.

Голова ОВА нагадав, що цієї ночі російські загарбники били по місту, мешканці якого спали. Удар було завдано по будинках з цивільними людьми.

Він додав, що у своїх пропагандистських новинах країна-терорист називає житлові будинки "військовими об’єктами". Понад 100 людей постраждали, є загиблі. На місці продовжуть працювати рятувальники.

Столиця України в диму від пожеж. Після страшної ночі на руїнах будинку батьки моляться, щоб син був живим. Це наша реальність. Агресор має відповісти за кожне забране чи скалічене життя. Реальна протидія має стати обов’язком кожного, хто називає себе частиною цивілізованого світу. Мовчання чи спроби "зрозуміти росію" — це вже співучасть у злочині 

- наголосив Калашник.

Глава ОВА також висловив співчуття родинам загиблих.

Ми разом із вами у вашому болю. Схиляємо голови в пам’ять про невинно вбитих українців 

- написав Калашник.

Доповнення

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Києві у житловий будинок, який дуже сильно постраждав, влучила ракета Х-101.

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Х-101
Київська область
Україна
Kyiv
Tesla
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