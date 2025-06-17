У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби через масований удар рф по столиці

У Київській області середа, 18 червня, оголошена днем жалоби в пам'ять про жертв масштабної ракетно-дронової атаки російських загарбників на Київ. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки на Київ. У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи

Голова ОВА нагадав, що цієї ночі російські загарбники били по місту, мешканці якого спали. Удар було завдано по будинках з цивільними людьми.

Він додав, що у своїх пропагандистських новинах країна-терорист називає житлові будинки "військовими об’єктами". Понад 100 людей постраждали, є загиблі. На місці продовжуть працювати рятувальники.

Столиця України в диму від пожеж. Після страшної ночі на руїнах будинку батьки моляться, щоб син був живим. Це наша реальність. Агресор має відповісти за кожне забране чи скалічене життя. Реальна протидія має стати обов’язком кожного, хто називає себе частиною цивілізованого світу. Мовчання чи спроби "зрозуміти росію" — це вже співучасть у злочині