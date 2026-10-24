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В Киеве восстановили движение метро на «зелёной» ветке

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Движение поездов по «зелёной» линии киевского метро восстановили после ликвидации последствий обстрела. Во время красного уровня угрозы движение по Южному мосту приостанавливают.

В Киеве восстановили движение метро на «зелёной» ветке

В Киеве движение поездов между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» восстановлено. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что специалисты метрополитена выполнили все необходимые работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

«Зелёная» линия работает в обычном режиме

— говорится в сообщении.

В КГГА указывают, что поезда метро во время жёлтого уровня угрозы курсируют по наземному участку «зелёной» линии, а во время красного уровня угрозы движение поездов по Южному мосту приостанавливается.

Напомним

В Киеве 23 октября с 12:00 до 15:00 временно ограничивали движение по Южному мосту с правого на левый берег из-за ремонтных работ.

Станцию метро "Черниговская" в Киеве частично откроют 23 октября22.10.26, 14:07 • 5692 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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