У Києві відновили рух метро на "зеленій" гілці
Київ • УНН
Рух поїздів "зеленою" лінією метро Києва відновили після ліквідації наслідків обстрілу. Під час червоного рівня загрози рух Південним мостом зупиняють.
У Києві рух поїздів між станціями метро "Видубичі" та "Славутич" відновлено. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.
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Зазначається, що фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
"Зелена" лінія працює у звичайному режимі
У КМДА вказують, що поїзди метро під час жовтого рівня загрози курсують наземною ділянкою "зеленої" лінії, а під час червоного рівня загрози - рух поїздів Південним мостом призупиняється.
Нагадаємо
У Києві 23 жовтня з 12:00 до 15:00 тимчасово обмежували рух Південним мостом із правого на лівий берег через ремонтні роботи.
Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкривають 23 жовтня22.10.26, 14:07 • 5694 перегляди