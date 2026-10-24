У Києві відновили рух метро на "зеленій" гілці

У Києві рух поїздів між станціями метро "Видубичі" та "Славутич" відновлено. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.

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Зазначається, що фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

"Зелена" лінія працює у звичайному режимі - йдеться у повідомленні.

У КМДА вказують, що поїзди метро під час жовтого рівня загрози курсують наземною ділянкою "зеленої" лінії, а під час червоного рівня загрози - рух поїздів Південним мостом призупиняється.

Нагадаємо

У Києві 23 жовтня з 12:00 до 15:00 тимчасово обмежували рух Південним мостом із правого на лівий берег через ремонтні роботи.

Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкривають 23 жовтня