В Киеве тепло появилось в более 560 социальных объектах
Киев • УНН
В столице начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы. К теплу подключены 172 школы, 216 детсадов, 120 больниц и другие объекты, жилые дома будут подключать позже.
В Киеве к теплу уже подключили 566 зданий социальной сферы, жилые дома начнут подключать когда температура будет +8С в течение трех суток, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Как указал Кличко, к отоплению подключили 172 школы, 216 детских садов, 120 лечебных учреждений. В частности, 77 стационаров, а также - 58 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.
По словам мэра, жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.
Напомним
Отопительный сезон для учреждений социальной сферы в Киеве начали 14 октября. Таким заведениям и учреждениям тепло подают по заявкам их руководителей.
Отопительный сезон стартовал на Киевщине: сколько громад уже с теплом16 октября 2024, 15:12 • 14485 просмотров