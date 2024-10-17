У Києві тепло з'явилось в понад 560 соціальних об'єктах
Київ • УНН
У столиці розпочали опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. До тепла підключено 172 школи, 216 дитсадків, 120 лікарень та інші об'єкти, житлові будинки підключатимуть пізніше.
У Києві до тепла вже підключили 566 будівель соціальної сфери, житлові будинки розпочнуть підключати коли температура буде +8С протягом трьох діб, повідомив у четвер мер міста Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Як вказав Кличко, до опалення підключили 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також — 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.
За словами мера, житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.
Нагадаємо
Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві розпочали 14 жовтня. Таким закладам та установам тепло подають за заявками їх керівників.
Опалювальний сезон стартував на Київщині: скільки громад вже з теплом16.10.24, 18:12 • 15364 перегляди