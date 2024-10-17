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У Києві тепло з'явилось в понад 560 соціальних об'єктах 

Київ • УНН

 • 13964 перегляди

У столиці розпочали опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. До тепла підключено 172 школи, 216 дитсадків, 120 лікарень та інші об'єкти, житлові будинки підключатимуть пізніше.

У Києві тепло з'явилось в понад 560 соціальних об'єктах 

У Києві до тепла вже підключили 566 будівель соціальної сфери, житлові будинки розпочнуть підключати коли температура буде +8С протягом трьох діб, повідомив у четвер мер міста Віталій Кличко, передає УНН

Деталі

Як вказав Кличко, до опалення підключили 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також — 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

За словами мера, житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Нагадаємо

Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві розпочали 14 жовтня. Таким закладам та установам тепло подають за заявками їх керівників.

Опалювальний сезон стартував на Київщині: скільки громад вже з теплом16.10.24, 18:12 • 15364 перегляди

Тетяна Краєвська

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