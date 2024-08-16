В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Коммунальщики проводят гидравлические испытания на тепловых сетях и выполняют плановые ремонтные работы. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

В Киеве на 80% столичных зданий и объектов городского хозяйства уже выполнена подготовка к зиме. Проведены гидравлические испытания на 85% на тепловых сетях. Также на 90% выполнены плановые ремонты и регламентные работы на котельных и тепловых пунктах - резюмировали в КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что сейчас тепловики активно ликвидируют выявленные во время гидравлических испытаний повреждения: сейчас уже ликвидировано более 1,5 тысячи повреждений трубопроводов.

«Киевтеплоэнерго» также осуществляет модернизацию сопутствующего теплоэнергетического оборудования.

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К началу октября отопительная система должна быть готова к запуску. Впрочем я прошу всех балансодержателей не ждать до этого времени и уже сейчас оформить акты готовности зданий к отопительному сезону. Прежде всего это касается жилого фонда, а также образовательных и медицинских учреждений - подчеркнул Пантелеев.

По его словам, Киев снова готовится к холодам в условиях возможного ограничения электроснабжения ввиду масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

Дополнение

В КГГА добавляют, что котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Также еще более 50 передвижных мобильных котельных, которые в случае чрезвычайной ситуации будут обеспечивать теплом медицинские учреждения и здания с пунктами обогрева.

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Кроме этого, в столице действуют четыре механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия или оборудование бесперебойного питания. В частности, для ОСМД и ЖСК, благодаря чему жители могут устанавливать в своих домах альтернативные источники питания или энергоэффективное оборудование.

Напомним,

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник уверяет, что пройти отопительный сезон можно без отключений, по тому же принципу, что и был в прошлом году. Минэнерго уже разработало четкий план по этому поводу.