В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  107909 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  87342 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  76084 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  105200 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  59435 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  105200 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  105238 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  159348 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  147810 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  168128 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  15975 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  76084 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

15 августа 2024, 10:07  •  116400 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  112216 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  104040 просмотра
Актуальное
В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 10:26  •  9186 просмотра

Read in English

В Киеве 80% зданий и объектов городского хозяйства подготовлены к зиме. Проведены гидравлические испытания на 85% тепловых сетей, ликвидировано более 1,5 тысячи повреждений трубопроводов.

В Киеве продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Коммунальщики проводят гидравлические испытания на тепловых сетях и выполняют плановые ремонтные работы. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

В Киеве на 80% столичных зданий и объектов городского хозяйства уже выполнена подготовка к зиме. Проведены гидравлические испытания на 85% на тепловых сетях. Также на 90% выполнены плановые ремонты и регламентные работы на котельных и тепловых пунктах 

- резюмировали в КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что сейчас тепловики активно ликвидируют выявленные во время гидравлических испытаний повреждения: сейчас уже ликвидировано более 1,5 тысячи повреждений трубопроводов.

«Киевтеплоэнерго» также осуществляет модернизацию сопутствующего теплоэнергетического оборудования.

ВООЗ встановлює модульні котельні в українських лікарнях для забезпечення опалення взимку23 мая 2024, 14:02 • 12554 просмотра

К началу октября отопительная система должна быть готова к запуску. Впрочем я прошу всех балансодержателей не ждать до этого времени и уже сейчас оформить акты готовности зданий к отопительному сезону. Прежде всего это касается жилого фонда, а также образовательных и медицинских учреждений

- подчеркнул Пантелеев. 

По его словам, Киев снова готовится к холодам в условиях возможного ограничения электроснабжения ввиду масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

Дополнение

В КГГА добавляют, что котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Также еще более 50 передвижных мобильных котельных, которые в случае чрезвычайной ситуации будут обеспечивать теплом медицинские учреждения и здания с пунктами обогрева.

ОСББ зможуть отримати компенсацію за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення - Шмигаль 10 мая 2024, 12:32 • 25220 просмотров

Кроме этого, в столице действуют четыре механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия или оборудование бесперебойного питания. В частности, для ОСМД и ЖСК, благодаря чему жители могут устанавливать в своих домах альтернативные источники питания или энергоэффективное оборудование.

Напомним,

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник уверяет, что пройти отопительный сезон можно без отключений, по тому же принципу, что и был в прошлом году. Минэнерго уже разработало четкий план по этому поводу.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
kievКиев
Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  15662 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  49177 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  63641 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  53750 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  105238 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  108435 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  113986 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113043 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
15 августа 2024, 10:19  •  106038 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
15 августа 2024, 10:16  •  147810 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Популярные

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  59435 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  105200 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  76084 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  87342 просмотра
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  107909 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  105200 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  105238 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  159348 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  147810 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  168128 просмотра

Война

Оккупанты готовят провокации на ВОТ ко Дню Независимости - движение "Желтая Лента"

Оккупанты готовят провокации на ВОТ ко Дню Независимости - движение "Желтая Лента"

  •  11822 просмотра
В оккупированном Донецке большой пожар в торговом центре "Галактика"

В оккупированном Донецке большой пожар в торговом центре "Галактика"

  •  11163 просмотра
"Заработали" на уклонистах более 1 млн долл.: с сообщником задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК

"Заработали" на уклонистах более 1 млн долл.: с сообщником задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК

  •  14980 просмотра
В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу из рф сожгли две машины ВСУ

В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу из рф сожгли две машины ВСУ

  •  14538 просмотра
Взрыв в Бердянске возможно связан с ликвидацией псевдозаместителя "мэра" - МВА

Взрыв в Бердянске возможно связан с ликвидацией псевдозаместителя "мэра" - МВА

  •  15066 просмотра

политика

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

  •  2682 просмотра
Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

  •  21889 просмотра
Запрет программных продуктов из стран под санкциями: Кабмин одобрил законопроект

Запрет программных продуктов из стран под санкциями: Кабмин одобрил законопроект

  •  18704 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  28134 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  32404 просмотра

Война

Оккупанты готовят провокации на ВОТ ко Дню Независимости - движение "Желтая Лента"

Оккупанты готовят провокации на ВОТ ко Дню Независимости - движение "Желтая Лента"

  •  11822 просмотра
В оккупированном Донецке большой пожар в торговом центре "Галактика"

В оккупированном Донецке большой пожар в торговом центре "Галактика"

  •  11163 просмотра
"Заработали" на уклонистах более 1 млн долл.: с сообщником задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК

"Заработали" на уклонистах более 1 млн долл.: с сообщником задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК

  •  14980 просмотра
В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу из рф сожгли две машины ВСУ

В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу из рф сожгли две машины ВСУ

  •  14538 просмотра
Взрыв в Бердянске возможно связан с ликвидацией псевдозаместителя "мэра" - МВА

Взрыв в Бердянске возможно связан с ликвидацией псевдозаместителя "мэра" - МВА

  •  15066 просмотра

политика

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

  •  2682 просмотра
Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

  •  21889 просмотра
Запрет программных продуктов из стран под санкциями: Кабмин одобрил законопроект

Запрет программных продуктов из стран под санкциями: Кабмин одобрил законопроект

  •  18704 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  28134 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  32404 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  54023 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  52034 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  100768 просмотра

Экономика

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

  •  2682 просмотра
Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

  •  3869 просмотра
Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль

Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль

  •  12254 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  28134 просмотра
Цены билетов на поезда: Укрзализныця планирует повышение тарифов и другие изменения

Цены билетов на поезда: Укрзализныця планирует повышение тарифов и другие изменения

  •  12382 просмотра

Киев

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  9294 просмотра
Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  14158 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  33857 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  40212 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  40315 просмотра