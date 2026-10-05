В Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажного дома

В столице нетрезвый мужчина трижды выстрелил в воздух из стартового пистолета с балкона восьмого этажа. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета, чем напугал жителей района. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы - говорится в сообщении.

В Днепровское управление полиции Киева поступило сообщение от прохожих о том, что с балкона одного из жилых домов стреляет неизвестный мужчина. На место происшествия немедленно прибыли бойцы полка полиции особого назначения № 2 и следственно-оперативная группа.

Правоохранители быстро установили квартиру, из которой раздавались выстрелы, и задержали нарушителя в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Выяснилось, что мужчина, находясь на балконе восьмого этажа, достал стартовый пистолет и трижды выстрелил вверх. Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения — осмотр с помощью прибора "Драгер" показал 1,53 промилле алкоголя.

Правоохранители изъяли оружие и сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

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