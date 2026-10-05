У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки

У столиці нетверезий чоловік тричі вистрілив у повітря зі стартового пістолета з балкона восьмого поверху. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета, чим налякав мешканців району. За скоєне, йому загрожує до п’яти років обмеження волі - йдеться у повідомленні.

До Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих громадян про те, що з балкона одного з житлових будинків стріляє невідомий чоловік. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 2 та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали порушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Зʼясувалось, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет та тричі вистрілив угору. Мотиви свого вчинку затриманий пояснити не зміг, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння - огляд за допомогою приладу "Драгер" показав 1,53 проміле алкоголю.

Правоохоронці вилучили зброю та повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

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