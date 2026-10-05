У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки
Київ • УНН
У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння тричі вистрілив угору зі стартового пістолета. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.
У столиці нетверезий чоловік тричі вистрілив у повітря зі стартового пістолета з балкона восьмого поверху. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета, чим налякав мешканців району. За скоєне, йому загрожує до п’яти років обмеження волі
До Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих громадян про те, що з балкона одного з житлових будинків стріляє невідомий чоловік. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 2 та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали порушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.
Зʼясувалось, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет та тричі вистрілив угору. Мотиви свого вчинку затриманий пояснити не зміг, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння - огляд за допомогою приладу "Драгер" показав 1,53 проміле алкоголю.
Правоохоронці вилучили зброю та повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.
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