В Киеве количество жертв ночной атаки рф возросло до 13 человек

В результате массированной вражеской атаки количество жертв в Киеве возросло до 13, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По состоянию на 18:40 в результате ночной атаки рф в Киеве подтверждена гибель 13 человек - говорится в сообщении.

Добавим

В столице прокуроры во взаимодействии со следователями продолжают документировать последствия военного преступления, совершенного рф.

Поисково-спасательные работы продолжаются. По имеющейся информации под завалами до сих пор могут находиться люди.

Дополнение

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киеве в жилой дом, который очень сильно пострадал, попала ракета Х-101.

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.