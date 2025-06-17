В Киеве количество жертв ночной атаки рф возросло до 13 человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф в Киеве подтверждена гибель 13 человек. В жилой дом попала ракета Х-101, продолжаются поисково-спасательные работы.
В результате массированной вражеской атаки количество жертв в Киеве возросло до 13, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По состоянию на 18:40 в результате ночной атаки рф в Киеве подтверждена гибель 13 человек
Добавим
В столице прокуроры во взаимодействии со следователями продолжают документировать последствия военного преступления, совершенного рф.
Поисково-спасательные работы продолжаются. По имеющейся информации под завалами до сих пор могут находиться люди.
Дополнение
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киеве в жилой дом, который очень сильно пострадал, попала ракета Х-101.
В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.