У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до 13 осіб
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф у Києві підтверджено загибель 13 людей. У житловий будинок влучила ракета Х-101, тривають пошуково-рятувальні роботи.
У результаті масованої ворожої атаки кількість жертв у Києві зросла до 13, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки рф у Києві підтверджена загибель 13 людей
Додамо
У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого рф.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди.
Доповнення
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Києві у житловий будинок, який дуже сильно постраждав, влучила ракета Х-101.
У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.