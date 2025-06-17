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У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до 13 осіб

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф у Києві підтверджено загибель 13 людей. У житловий будинок влучила ракета Х-101, тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до 13 осіб

У результаті масованої ворожої атаки кількість жертв у Києві зросла до 13, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки рф у Києві підтверджена загибель 13 людей 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого рф.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди.

Доповнення

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Києві у житловий будинок, який дуже сильно постраждав, влучила ракета Х-101.

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Х-101
Ігнат Юрій Робертович
Kyiv
Tesla
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