В Хмельницкой области перевернулся автобус с более чем 50 пассажирами, который ехал в Болгарию

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области полицейские и спасатели работают на месте ДТП с участием туристического автобуса, который съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились десятки пассажиров, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщили в полиции Хмельнитчины, пишет УНН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 июня, около 16:40 на автодороге Н-03 возле села Шатава Маковской общины - говорится в сообщении.

Отмечается, что 46-летний водитель, управляя туристическим автобусом сообщением "Киев — Бургас (Болгария)", не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В салоне автобуса находилось 54 пассажира и сменный водитель. Количество пострадавших устанавливается.

Правоохранители и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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