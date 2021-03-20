В Херсонской области от COVID-19 умерло более 700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 147 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерл 701 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 923 ПЦР-исследования, 547 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 487 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 147 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 15 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “125 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 22 человека”.
Отмечается, что в области умерли женщины, 77 и 66 лет, жительницы г. Херсон. Имели пневмонию COVID-19.
Также в области фиксировано 12 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 22 935 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 792 человека побороли недуг;
— 1442 человека инфицированы COVID-19;
— 701 человек умер”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 535 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 775 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.