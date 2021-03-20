В Херсонській області від COVID-19 померло понад 700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 147 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померла 701 людина. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 923 ПЛР-дослідження, 547 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 487 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 147 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 15 дітей та 2 медичні працівники”, — йдеться у повідомленні.
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В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “125 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 22 особи”.
Зазначається, що в області померли жінки, 77 та 66 років, жительки м. Херсон. Мали пневмонію COVID-19.
Також в області фіксовано 12 одужань.
“Тож наразі в області 22 935 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 20 792 людини побороли недуг;
— 1 442 людини інфіковані COVID-19;
— 701 людина померла”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 535 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 29 775 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.