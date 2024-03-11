В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

Звуки взрывов были слышны сегодня в Харькове и Запорожье, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

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Воздушная тревога объявлена в восточных, центральных и южных областях.

Перед взрывами, которые прогремели в Харькове и Запорожье, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения с южного и северо-восточного направлений в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении ПС ВСУ в соцсетях.

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