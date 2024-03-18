В Катаре состоятся новые переговоры по перемирию в секторе Газа

В ночь на понедельник, 18 марта, кабинет безопасности Израиля одобрил выезд делегации в Катар на переговоры о временном перемирии в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что переговоры состоятся в городе Доха в столице Катара. Израильскую делегацию, которая получила общий мандат на проведение переговоров, возглавляет директор Моссада Давид Барнеа.

В издании говорится, что некоторые связанные с переговорами вопросы должны взвешиваться и утверждаться премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом отдельно.

Также известно, что переговорная группа попросила для проведения диалога "значительное количество времени, чтобы можно было усовершенствовать соглашение и предложить план, который можно будет поддержать."

Нам нужно изменить соглашение, и важно, чтобы мы подошли к этому со значительной гибкостью, - цитирует издание одного из израильских чиновников.

Напомним

Израиль утвердил план потенциальной атаки на город Рафах в секторе Газа, сохраняя надежду на прекращение огня и рассматривая предложение ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.