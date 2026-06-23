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В Ивано-Франковской области обнаружили в реке тело 13-летнего парня, который пропал накануне

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Спасатели обнаружили тело 13-летнего парня в реке Днестр в городе Галич. Парень пропал накануне, когда находился на берегу реки со сверстником.

В Ивано-Франковской области обнаружили в реке тело 13-летнего парня, который пропал накануне

Спасатели обнаружили и подняли из реки мальчика 2013 года рождения, который пропал накануне в городе Галич Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

С помощью беспилотного летательного аппарата спасатели обследовали около 2 км русла реки вниз по течению от вероятного места исчезновения. Горные спасатели на катамаране обследовали 7,3 км поверхности реки, а водолазы проверили 6 000 кв. м дна

- говорится в сообщении в телеграм-канале службы.

По информации, психологи ГСЧС оказали помощь и поддержку девяти лицам – членам семьи и близким мальчика.

В ГСЧС напомнили, что 22 июня в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего. По предварительной информации, мальчик находился на берегу реки Днестр вместе со сверстником.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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Ольга Розгон

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