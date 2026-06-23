В Ивано-Франковской области обнаружили в реке тело 13-летнего парня, который пропал накануне
Киев • УНН
Спасатели обнаружили тело 13-летнего парня в реке Днестр в городе Галич. Парень пропал накануне, когда находился на берегу реки со сверстником.
Спасатели обнаружили и подняли из реки мальчика 2013 года рождения, который пропал накануне в городе Галич Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
С помощью беспилотного летательного аппарата спасатели обследовали около 2 км русла реки вниз по течению от вероятного места исчезновения. Горные спасатели на катамаране обследовали 7,3 км поверхности реки, а водолазы проверили 6 000 кв. м дна
По информации, психологи ГСЧС оказали помощь и поддержку девяти лицам – членам семьи и близким мальчика.
В ГСЧС напомнили, что 22 июня в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего. По предварительной информации, мальчик находился на берегу реки Днестр вместе со сверстником.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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