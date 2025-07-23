В Италии самолет упал на автомагистраль и взорвался: погибли мужчина и женщина

В Италии два человека погибли в результате падения небольшого самолета на автомагистраль в провинции Брешия на севере страны. На месте происшествия произошел взрыв, пишет УНН со ссылкой на Haberler.com.

Детали

По данным итальянского национального вещателя RAI, инцидент произошел во вторник и привел к полному уничтожению самолета. На борту находились 75-летний мужчина и 60-летняя женщина — они погибли. Причина падения пока неизвестна.

В результате аварии также пострадали двое водителей, проезжавших через этот район в момент взрыва. Оба были доставлены в ближайшую больницу с травмами, не угрожающими жизни, подтвердили власти.

После падения самолета место аварии охватило пламя, что привело к немедленной приостановке движения в обоих направлениях на автомагистрали. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин, которые быстро потушили пламя и охраняли территорию.

Начато расследование для установления причины аварии.

Дополнение

Военный самолет F-7 BGI разбился на территории школы в Бангладеш, погибло по меньшей мере 31 человек, включая 17 детей, пилота и учительницу. Сотни студентов протестуют, требуя расследования и компенсаций.

В воскресенье, 13 июля, в аэропорту Саутенда, графство Эссекс, разбился 12-метровый бизнес-джет, что привело к крупному пожару. На месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.