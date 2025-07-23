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В Італії літак впав на автомагістраль і вибухнув: загинули чоловік і жінка

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

У провінції Брешія, Італія, невеликий літак впав на автомагістраль, спричинивши вибух. Загинули 75-річний чоловік та 60-річна жінка, які були на борту.

В Італії літак впав на автомагістраль і вибухнув: загинули чоловік і жінка

В Італії двоє людей загинули внаслідок падіння невеликого літака на автомагістраль у провінції Брешія на півночі країни. На місці події стався вибух, пише УНН з посиланням на Haberler.com.

Деталі

За даними італійського національного мовника RAI, інцидент стався у вівторок і призвів до повного знищення літака. На борту перебували 75-річний чоловік та 60-річна жінка — вони загинули. Причина падіння наразі невідома.

Внаслідок аварії також постраждали двоє водіїв, які проїжджали через цей район на момент вибуху. Обох було доставлено до найближчої лікарні з травмами, що не загрожують життю, підтвердила влада.

Після падіння літака місце аварії охопило полум'я, що призвело до негайного призупинення руху в обох напрямках на автомагістралі. На місце події прибули кілька пожежних машин, які швидко загасили полум'я та охороняли територію.

Розпочато розслідування для встановлення причини аварії.

Доповнення

Військовий літак F-7 BGI розбився на території школи у Бангладеш, загинула щонайменше 31 особа, включаючи 17 дітей, пілота та вчительку. Сотні студентів протестують, вимагаючи розслідування та компенсацій.

У неділю, 13 липня, у аеропорту Саутенда, графство Ессекс, розбився 12-метровий бізнес-джет, що призвело до великої пожежі. На місці події працюють екстрені служби, інформації про постраждалих немає.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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