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В Испании в мае зафиксировали рекордную смертность от жары

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

В мае 2026 года в Испании из-за жары умер 101 человек, что является рекордом с 2015 года. Показатель в 3,6 раза превысил среднее значение за десятилетие.

В Испании в мае зафиксировали рекордную смертность от жары

В Испании зафиксирован самый высокий уровень смертности, связанной с жарой, в мае с начала ведения учета в 2015 году, после того как во многих частях Европы наблюдалась рекордная жара, сообщило в среду Министерство здравоохранения страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По оценкам системы ежедневного мониторинга смертности Испании, в мае 2026 года была зарегистрирована 101 смерть, связанная с высокими температурами, что является самым высоким показателем за этот месяц с начала отслеживания в 2015 году.

Это количество в 3,6 раза превышает среднее значение за май за последнее десятилетие, что подчеркивает значительное влияние экстремальной жары на здоровье еще до начала лета в северном полушарии, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Система мониторинга, или сокращенно MoMo, оценивает, что 27 564 смерти были связаны с высокими температурами в Испании между 2015 и 2025 годами.

2022 год был худшим годом за всю историю наблюдений — 4789 смертей, а 2025 год — 3832.

Риск смертности возрастает на 9,1-10,7% на каждый градус, на который температура превышает порог риска для здоровья.

Жара, охватившая Европу, войдет в историю — французские синоптики27.05.26, 16:30 • 12677 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Министерство здравоохранения (Испания)
Reuters
Испания
Европа