В Госдуме РФ пригрозили ударами по заводам в Европе, которые производят оружие для Украины

В России вновь пригрозили ударами по предприятиям в странах Европы, которые производят вооружение для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Колесника.

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По словам российского депутата, Москва "не исключает" атак на заводы, где изготавливают дроны и ракеты для Сил обороны Украины. Он заявил, что Россия "придет к этому" и "будет вынуждена" наносить такие удары, чтобы, по его словам, "европейцы очнулись". Также Колесник утверждал, что Россия "не собирается только защищаться" в ответ на удары по своей территории.

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Как отмечается, подобные заявления дополняют ранее опубликованные Кремлем перечни предприятий в европейских странах, которые сотрудничают с Украиной в оборонной сфере и фактически могут рассматриваться Москвой как потенциальные цели.

Ранее аналогичные угрозы уже озвучивали и другие российские чиновники, в частности заместитель председателя Совета безопасности РФ, который также называл оборонные предприятия в Европе "потенциальными целями". Аналитики расценивают такие заявления как часть информационно-психологического давления на страны, поддерживающие Украину.

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