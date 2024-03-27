В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"

США исключают любую причастность Украины к теракту в "Крокус Сити". Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Во-первых, это просто неправда. Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина к этому не причастна. И я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, в том числе президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их продолжающейся агрессии против Украины сказал Мэтью Миллер.

Контекст

Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной форме в концертном зале стали стрелять из автоматов и подожгли здание. В результате атаки погибли 137 человек, 182 получили ранения.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное производство по статье о теракте. Российские СМИ сообщали, что после теракта нападавшим удалось скрыться на автомобиле.

23 марта Следственный комитет РФ сообщил, что "спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержали четырех подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Сообщалось, что в авто задержанных нашли паспорта граждан Таджикистана.

ФСБ заявила, что якобы лица, участвовавшие в теракте, "планировали перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Впоследствии эту версию поддержал и президент РФ Владимир Путин.

В Министерстве иностранных дел Украины "категорически" отвергли обвинения от российских официальных лиц в якобы "причастности" Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл".

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