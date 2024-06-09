В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников

В ФРГ на продажу выставлен бывший подземный военный бункер, который в 2010-х был гнездом киберпреступников. За какую сумму продается "бункер зла", неизвестно. Местные власти хотели бы, чтобы сюда въехало госучреждение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Бывший военный бункер расположен рядом с туристическим городком Трабен-Трарбах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Во времена холодной войны в нем располагалось одно из подразделений немецкого бундесвера.

В 2010-х бункер был гнездом киберпреступников. Отсюда криминальная группа управляла сотнями серверов, через которые было совершено почти 250 тысяч преступлений - сделки с наркотиками, кража и перепродажа личных данных пользователей, запрещенные финансовые операции и манипуляции, компьютерные атаки и тому подобное. Преступники были задержаны и получили до шести лет тюрьмы, а бункер перешел в собственность местных властей, которые выставили его на продажу.

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Участок занимает 13 гектаров. На нем расположены два наземных здания и пятиуровневый бункерный комплекс общей площадью 5500 кв. метров. Надземный и первый подземный этажи оборудованы под офис. На втором подземном этаже когда-то располагался центр обработки данных и мастерская по настройке и ремонту серверов. Ниже располагались аварийные электрогенераторы, системы энергоснабжения, очистки воды и кондиционирования воздуха, а также насосная станция.

На нижнем подземном этаже хранились запасы питьевой воды, провианта и дизельного топлива.

За какую сумму продается "бункер зла", неизвестно. Местные власти хотели бы, чтобы сюда въехало госучреждение - например, агентство по борьбе с киберпреступностью. Однако пока появилось лишь несколько потенциальных покупателей: одни из них хотят открыть здесь гостиницу, другие - склад для вызревания сыра или хранения вина.

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