Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников
Бывший подземный военный бункер в Германии, ранее использовавшийся киберпреступниками для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и кража данных, был выставлен на продажу местными властями.
Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах
Два человека пострадали во время путешествия в горах: один получил травму руки на горе хомяк, а другой - травму головы на горе Говерла.
Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС
Кабинет президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает премьер-министра Эстонии Кайю Каллас в качестве потенциального преемника Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС.
На фронте погиб еще один белорусский доброволец: что известно
Белорусский доброволец с позывным "Краков" был убит огнем российской артиллерии во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении в период с 10 по 13 марта.
Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов
путин создает новое поколение российских миллиардеров, назначая магнатов владеть и управлять активами, конфискованными у западных компаний, покидающих россию из-за войны в Украине.
Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб
За один день Силы обороны нанесли удары по 21 району сосредоточения российских войск, 4 системам противовоздушной обороны и другим важным объектам противника/.
С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ
Начиная с 18 июня, в приложении "Резерв+" появится QR-код, который приравнивает информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военному учетному документу.
Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны
Силы обороны Украины использовали западное оружие для нанесения ударов по российским системам С-300 и С-400 на территории россии.
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб
Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Там россияне уже предприняли 14 попыток вытеснить украинских защитников с их позиций, при этом шесть боев все еще продолжаются.
В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно
Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено на склоне горы Поп Иван недалеко от границы.