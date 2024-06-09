У Німеччині на продаж виставили бункер кіберзлочинців
Київ • УНН
Колишній підземний військовий бункер у Німеччині, який раніше використовувався кіберзлочинцями для незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками та крадіжка даних, був виставлений місцевою владою на продаж.
У ФРН на продаж виставлено колишній підземний військовий бункер, який у 2010-х був гніздом кіберзлочинців. За яку суму продається "бункер зла", невідомо. Місцева влада хотіла б, щоб сюди в'їхала держустанова. Про це УНН повідомляє із посиланням на DW.
Колишній військовий бункер розташований поруч із туристичним містечком Трабен-Трарбах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини. За часів холодної війни в ньому розташовувався один із підрозділів німецького бундесверу.
У 2010-х бункер був гніздом кіберзлочинців. Звідси кримінальна група керувала сотнями серверів, через які було скоєно майже 250 тисяч злочинів- оборудки з наркотиками, крадіжка і перепродаж особистих даних користувачів, заборонені фінансові операції та маніпуляції, комп'ютерні атаки тощо. Злочинці були викриті й отримали до шести років в'язниці, а бункер перейшов у власність місцевої влади, яка виставила його на продаж.
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Ділянка займає 13 гектарів. На ній розташовані дві наземні будівлі і п'ятирівневий бункерний комплекс загальною площею 5500 кв. метрів.
Надземний і перший підземний поверхи обладнані під офіс. На другому підземному поверсі колись знаходився центр обробки даних і майстерня з налаштування та ремонту серверів. Нижче розташовувалися аварійні електрогенератори, системи енергопостачання, очищення води та кондиціонування повітря, а також насосна станція.
На нижньому підземному поверсі зберігалися запаси питної води, провіанту і дизельного палива.
За яку суму продається "бункер зла", невідомо. Місцева влада хотіла б, щоб сюди в'їхала держустанова - наприклад, агентство з боротьби з кіберзлочинністю. Однак поки що з'явилося лише кілька потенційних покупців: одні з них хочуть відкрити тут готель, інші - склад для визрівання сиру або зберігання вина.
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