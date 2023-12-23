В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне воздушной тревоги

В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе вражеских ударов и объявления воздушной тревоги в ряде областей, пишет УНН.

Детали

"Суспільне" сообщило, что "в Днепре слышны звуки взрывов".

В городе и области среди нескольких других на юге объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины перед этим предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. "Угроза применения авиационных средств поражения! В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - указывали в ВС ВСУ в Telegram.

И призывали: "Днепр - в укрытие!"

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Между тем глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович также призвал не игнорировать воздушную тревогу в Кировоградской области, где она также объявлена. "Утро научило", - отметил Райкович в Telegram.

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