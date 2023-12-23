В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне воздушной тревоги
После объявления воздушной тревоги из-за активности вражеской тактической авиации в Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов.
Эстония готова доставить Украине тех, кто подлежит мобилизации - министр
Эстония демонстрирует готовность подписать соглашение с Украиной о содействии мобилизации украинских мужчин призывного возраста, проживающих в Эстонии.
Танк, БТР, "буханка", "шишига": ГУР поделилось кадрами работы по технике оккупантов FPV-дронами на Запорожье
Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую военную технику на Запорожье, как показано на видео Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Российские потери включают танк, БТР и другую технику за один день операции.
Зеленский ввел санкции против более 130 фирм и 51 человека, включая россиян
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 134 компаний, в том числе российских граждан и юридических лиц, в соответствии с указами № 851/2023 и 851/2023.
Высокопоставленный чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы - ГБР
Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.
Ипотечную программу "єОселя" расширяют на дома и таунхаусы
Украина расширила ипотечную программу "єОселя", включив в нее дома и таунхаусы, не старше 3 лет.
В Криворожском районе Днепропетровской области сбили два вражеских беспилотника - ОВА
В Криворожском районе защитники успешно сбили два вражеских беспилотника.
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких.
Кировоградская область подверглась массированному ракетному удару рф, есть сбития, обломками повредило крыши домов - ОВА
Российские ракетные обстрелы были направлены на Кировоградскую область; ПВО перехватила цели, обломки нанесли ущерб имуществу, но о жертвах не сообщалось.
После аварии в школе в Киеве приказали проверить все укрытия
В Киеве до 29 декабря должны проверить все укрытия на безопасность после обвала потолка в школьном укрытии.