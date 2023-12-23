В Криворожском районе Днепропетровской области сбили два вражеских беспилотника - ОВА
Киев • УНН
В Криворожском районе защитники успешно сбили два вражеских беспилотника
В Криворожском районе Днепропетровской области приземлили два вражеских беспилотника, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Спасибо за точную работу защитникам неба. Они приземлили два вражеских беспилотника в Криворожском районе
Ранее
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил слышимые взрывы в городе и указал, что "все ровно".
В Криворожском районе Днепропетровской области сбили два вражеских беспилотника - ОВА
В Криворожском районе защитники успешно сбили два вражеских беспилотника.
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