Кировоградская область подверглась массированному ракетному удару рф, есть сбития, обломками повредило крыши домов - ОВА

Кировоградская область сегодня оказалась под массированным ракетным ударом российских войск, работала ПВО, есть сбитие над двумя районами, обломками повредило крыши домов, заборы и машины. Об этом сообщил в субботу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Сегодня Кировоградская область - под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены. Обломками повреждены крыши домов, заборы, автомобили. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует - написал Райкович в Telegram.

Ранее

Сегодня сообщалось о ракетной угрозе в Кировоградской области, а также о слышимых взрывах в Кропивницком.

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