В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

Украинцы смогут подать через Дію заявление о поврежденном жилье в международный Реестр убытков. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале портала Дія, передает УНН.

Детали

Сообщается, Министерство цифровой информации Украины подписало соглашение о сотрудничестве с международным Реестром убытков, который базируется в Гааге.

Скоро каждый украинец, чье жилье пострадало, сможет подать заявление в Реестр в несколько кликов - в Дії. Это нужно, чтобы зафиксировать реальные масштабы ущерба от российской агрессии и запустить компенсационный механизм - говорится в сообщении.

Соглашение прокомментировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Подписал соглашение с исполнительным директором международного Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины, Маркияном Ключковским. Действие становится важной частью передачи и отображения масштабов ущерба от российской агрессии - написал он.

На первом этапе, который стартует в апреле, можно будет отправить заявления о поврежденном или уничтоженном жилье. Важно, что на такое жилье должен быть Акт об обследовании от местных властей.

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Федоров отметил, что это первый кейс международного обмена данными, для которого будут использовать Дію. А в будущем в Реестре можно будет фиксировать различные категории ущерба от российской агрессии. Пострадавшие смогут подать заявления о: вреде жизни и здоровью, пытках, лишении свободы и сексуальном насилии, вынужденном перемещении (в Украине и за границу) и так далее.

Отмечается, что на следующих этапах юридические лица и государство также смогут заявить об убытках для бизнеса или критической инфраструктуры.

Напомним

Как отметил Михаил Федоров, Реестр убытков создали под эгидой Совета Европы в мае прошлого года. На сегодня к Реестру присоединились 43 страны и ЕС, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра - зафиксировать все заявления о вреде, который нанесла война, чтобы россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

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