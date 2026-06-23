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В Черногории задержали экс-директора лагеря "Olympic Village", где погиб 10-летний мальчик - Кравченко

Киев • УНН

 • 2308 просмотра

Бывшего директора детского лагеря Olympic Village задержали в Черногории. Суд избрал ей экстрадиционный арест по запросу Украины.

В Черногории задержали экс-директора лагеря "Olympic Village", где погиб 10-летний мальчик - Кравченко

В Черногории задержали бывшую директрису детского лагеря "Olympic Village", где в 2023 году погиб 10-летний мальчик. Суд избрал ей экстрадиционный арест, а украинская сторона начала процедуры для её возвращения в Украину. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Смерть ребенка – это не эпизод в уголовном производстве. Это трагедия, за которую должны ответить все, чьи действия или бездействие могли к ней привести

- сообщил Кравченко.

Генпрокурор отметил, что сегодня по материалам прокуратуры суд в Черногории принял решение об экстрадиционном аресте бывшей директрисы детского лагеря "Olympic Village", где в 2023 году погиб 10-летний мальчик.

После сообщения ей о подозрении она оставалась за пределами Украины, поэтому её объявили в международный розыск.

По запросу украинской стороны Интерпол опубликовал "красное оповещение". 21 июня этого года подозреваемую задержали на территории Черногории.

Сейчас прокуратура завершает необходимые процедуры для её возвращения в Украину.

Это дело для меня принципиальное. Когда я встречался с родителями потерпевшего мальчика, я пообещал, что виновные в его смерти будут наказаны

- отметил Кравченко.

Он также подчеркнул, что когда ребенок находится в лагере, ответственность за его жизнь и безопасность несут взрослые. Не формально, а реально каждый день и каждую минуту. Родители доверяют таким учреждениям самое дорогое. И если это доверие было разрушено, государство обязано установить роль каждого, кто должен был обеспечить безопасность ребенка.

Бегство за границу не отменяет ответственности. Ни одна страна и ни одна граница не должны стать способом избежать правосудия

- добавил Кравченко.

Генпрокурор напомнил, что обвинительный акт в отношении тренера лагеря, которого обвиняют в оставлении ребенка в опасности, уже находится на рассмотрении суда.

Это дело находится на моем личном контроле. Для семьи мальчика справедливость запоздала уже на годы. Наш долг сделать всё, чтобы она наступила

- резюмировал Кравченко.

Напомним

Трагедия произошла 3 августа 2023 года во время пребывания детей в футбольном лагере на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Olympic Village". Во время купания в озере ребенок остался без надлежащего надзора и погиб.

По данным следствия, ответственность за организацию пребывания детей возлагалась на тренера, которому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть малолетнего ребенка). Обвинительный акт направлен в суд.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства ранее сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 271 УК Украины директору частного общества, ответственному за соблюдение требований охраны труда – футбольная академия "Бенфика". Поскольку подозреваемая находится за границей, органы прокуратуры принимают меры по объявлению её в международный розыск.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП