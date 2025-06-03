В Чернигове ночью "Шахед" попал в частный сектор, есть жертвы

В Чернигове в ночь на вторник, 3 июня, было зафиксировано попадание "Шахеда", в результате которого есть жертвы. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует УНН.

Детали

По его словам, попадание произошло в частном секторе города.

Есть жертвы среди людей. Информация уточняется - написал Брыжинский.

Ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о воздушной тревоге в регионе.

Впоследствии в Воздушных силах проинформировали о нескольких группах БпЛА, направляющихся курсом на Чернигов.

Напомним

Накануне российские войска нанесли удар по предприятию в Черниговской области, вызвав масштабный пожар. Усилиями пожарных возгорание было локализовано на площади 6800 кв. м.

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