В Чернигове ночью "Шахед" попал в частный сектор, есть жертвы
Киев • УНН
В Чернигове ночью 3 июня зафиксировано попадание "Шахеда" в частном секторе. Есть жертвы среди населения, информация уточняется.
В Чернигове в ночь на вторник, 3 июня, было зафиксировано попадание "Шахеда", в результате которого есть жертвы. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует УНН.
Детали
По его словам, попадание произошло в частном секторе города.
Есть жертвы среди людей. Информация уточняется
Ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о воздушной тревоге в регионе.
Впоследствии в Воздушных силах проинформировали о нескольких группах БпЛА, направляющихся курсом на Чернигов.
Напомним
Накануне российские войска нанесли удар по предприятию в Черниговской области, вызвав масштабный пожар. Усилиями пожарных возгорание было локализовано на площади 6800 кв. м.
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