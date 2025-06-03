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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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У Чернігові вночі "Шахед" влучив у приватний сектор, є жертви

Київ • УНН

 • 728 перегляди

У Чернігові вночі 3 червня зафіксовано влучання "Шахеда" у приватному секторі. Є жертви серед населення, інформація уточнюється.

У Чернігові вночі "Шахед" влучив у приватний сектор, є жертви

В Чернігові в ніч на вівторок, 3 червня, було зафіксовано влучання "Шахеда", внаслідок якого є жертви. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, влучання сталося у приватному секторі міста.

Є жертви серед людей. Інформація уточнюється

- написав Брижинський.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про повітряну тривогу в регіоні.

Згодом у Повітряних силах поінформували про декілька груп БпЛА, що прямують курсом на Чернігів.

Нагадаємо

Напередодні російські війська завдали удару по підприємству на Чернігівщині, спричинивши масштабну пожежу. Зусиллями вогнеборців займання було локалізовано на площі 6800 кв. м.

Полтавщина зазнала ворожої атаки: є пошкодження02.06.25, 16:52 • 1660 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Шахед-136
Чернігів
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