У Чернігові вночі "Шахед" влучив у приватний сектор, є жертви
Київ • УНН
У Чернігові вночі 3 червня зафіксовано влучання "Шахеда" у приватному секторі. Є жертви серед населення, інформація уточнюється.
В Чернігові в ніч на вівторок, 3 червня, було зафіксовано влучання "Шахеда", внаслідок якого є жертви. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.
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За його словами, влучання сталося у приватному секторі міста.
Є жертви серед людей. Інформація уточнюється
Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про повітряну тривогу в регіоні.
Згодом у Повітряних силах поінформували про декілька груп БпЛА, що прямують курсом на Чернігів.
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Напередодні російські війська завдали удару по підприємству на Чернігівщині, спричинивши масштабну пожежу. Зусиллями вогнеборців займання було локалізовано на площі 6800 кв. м.
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